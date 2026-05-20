Сергій Разумовський

Олександр Усик, чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі (24-0, 15 КО), поділився своїми планами на майбутнє та зізнався, що не бачить себе в політиці. Його слова передає Ring Magazine.

Український боксер зазначив, що, на його думку, до завершення кар’єри в нього залишилося приблизно рік або півтора, після чого він планує перейти до іншої діяльності. А на запитання про завершення кар’єри боксер відповів спокійно, зазначивши, що розуміє неминучість плину часу.

Я думаю, що ми всі повинні подивитися на те, що ми робимо. Бо залишилося недовго – рік, можливо, півтора. А потім я скажу «стоп» і піду працювати. Можливо, це буде кіно, бізнес – стовідсотково, політика – ні, бо мені не подобається. Можливо, я буду тренером, мені це подобається. Коли моя команда тренує інших бійців, я кажу: «Гей, працюй добре. Стоп, що ти робиш? Рухайся». Мені це подобається. Думаю, що це нормально, бо я думаю адекватно, що в мене був час і скільки його залишилось. Зараз я розумію, що ти не обдуриш час. Просто треба доробити певну роботу і насолоджуватись іншою. Олександр Усик

Найближчим часом Усик має провести наступний бій. Його суперником стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Поєдинок запланований на 23 травня та відбудеться в межах боксерського шоу в Гізі, Єгипет.

