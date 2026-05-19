Денис Сєдашов

Український боксер Олександр Усик зустрівся в Єгипті з президентом Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейманом.

Під час зустрічі українець сфотографувався з титулом під назвою «Король Нілу». Цей спеціально створений пояс стоятиме на кону його поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Бій відбудеться вже найближчої суботи, 23 травня, у місті Гіза на тлі знаменитих пірамід. В Україні пряма трансляція цієї події буде доступна на платформі «Київстар ТБ».