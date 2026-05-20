Сергій Разумовський

В фіналі Кубка України київське Динамо у Львові не без валідолу здобуло перемогу над першоліговим Черніговом і завоювало трофей, однак матч запам’ятався не лише грою, а й подіями, що почалися ще до стартового свистка.

Напередодні УАФ ухвалила дисциплінарне рішення щодо головного тренера Чернігова Валерія Чорного, відсторонивши його на чотири матчі. Згодом з’ясувалося, що це покарання поширюється не лише на поєдинки Першої ліги, а й на матчі Кубка України.

Безпосередньо перед початком фіналу Чорний залишив технічну зону. Спочатку 43-річний фахівець перебував у відведеному для тренерського штабу та персоналу місці, але перед стартовим свистком поспілкувався з четвертим арбітром Олександром Афанасьєвим і головним суддею зустрічі Олександром Шандором. Після цієї розмови наставник Чернігова був змушений покинути технічну зону.

Залишаючи її, Чорний навіть поаплодував і пішов на трибуни, звідки надалі спостерігав за грою з Арени Львів, а не з лави запасних. Таким чином, фінал він провів уже в ролі глядача.

Що стосується самого матчу, то «тигри» досить організовано витримали початковий натиск киян, однак згодом Динамо все ж реалізувало свою перевагу. Віталій Буяльський спочатку забив гол, який було скасовано через офсайд, але з другої спроби таки відкрив рахунок.

У першому таймі кияни мали шанс зробити гру значно спокійнішою ще до перерви. Володимир Бражко влучив у поперечину, а Микола Шапаренко та Шола Огундана не використали вигідні моменти, не перегравши воротаря Максима Татаренка. За це підопічні Ігоря Костюка поплатилися: Чернігів зрівняв рахунок після подачі зі штрафного, коли Романченко ударом головою переграв Руслана Нещерета.

Ба більше, наприкінці тайму команда з Чернігова мала чудову нагоду вийти вперед, однак Денис Безбородько не зміг реалізувати вихід віч-на-віч із воротарем на останніх секундах першої половини гри. У тому моменті могли зафіксувати офсайд, але ми про це вже ніколи не дізнаємося.

Після перерви перевага біло-синіх стала відчутнішою. Буяльський оформив дубль і повернув киянам контроль над фіналом. Згодом на поле вийшов уродженець Чернігова Андрій Ярмоленко, який доволі швидко також відзначився голом. Після ефектної комбінації з Едуардо Герреро вінгер Динамо зняв усі питання щодо переможця матчу.

Для Ярмоленка цей гол став уже 22-м у Кубку України. За цим показником він випередив Андрія Шевченка та зрівнявся з Олександром Паляницею. Попереду лише Андрій Воробей (25) і Максим Шацьких (24).

У підсумку Динамо здобуло Кубок України та гарантувало собі місце в Лізі Європи незалежно від підсумкової позиції в УПЛ. А Чернігів продовжить боротьбу за збереження місця в Першій лізі. Їхня кубкова казка завершилася, але шлях у чемпіонаті ще триває.

Кубок України, чвертьфінал

Чернігів – Динамо 1:3

Голи: Романченко, 34 – Буяльський, 26, 53, Ярмоленко, 70

Чернігів: Татаренко, Галстян, Романченко, Шушко (Мироненко, 59), Зенченко, Бибік, Картушов, Порохня (Койдан, 69), Сердюк (Дідок, 87), Шалфєєв (Кулик, 69), Безбородько (Безгубченко, 59)

Вікторія: Нещерет, Біловар (Захарченко, 85), Михавко, Вівчаренко, Караваєв, Бражко, Шапаренко (Піхальонок, 56), Буяльський (Михайленко, 73), Волошин, Огундана (Ярмоленко, 56), Пономаренко (Герреро, 56)

Попередження: Картушов, Галстян, Койдан