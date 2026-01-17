Британський тренер назвав єдиний бій, заради якого варто повертатися Ф’юрі – це не реванш з Усиком
Тіббс сподівається на мегафайт Тайсон з Джошуа
17 хвилин тому
Фото: Boxing Scene
Тренер Марк Тіббс розповів, яким має бути наступний крок Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) після повернення до боксу. Британця цитує vringe.com:
Ну, я скажу, що його повернення розбурхує через бой з Джошуа. Це все, що я хочу побачити. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа! Але я чув чутки, що Джошуа завершив кар'єру, а потім я чув, що отримує свій шанс Фабіо Вордлі. Ми посміялися б з цієї новини 2 роки тому, але те, що продовжує робити Фабіо, мені подобається. Але мені особливо подобається бій Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф’юрі.
