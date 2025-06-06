Тренер Хея – про реванш Усика з Дюбуа: «Може здивувати»

Бут не очікує побачити нову версію українця

близько 6 годин тому

Фото: K2 Promotions
Фото: K2 Promotions
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Екстренер Девіда Хея Адам Бут поділився думками про реванш Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO. Наставника цитує vringe.com:

Дюбуа може звернути те, що трапилося у першому бою, роблячи те, що він робив у своїх крайніх трьох боях. Прогрес у його крайніх трьох поєдинках дасть йому найкращий шанс здобути перемогу над Олександром Усиком, яку він не одержав з першої спроби. Нині він інший боєць. Він буде набагато впевненішим після його трьох недавніх перемог і тих раундів, які він пройшов. Усик – це Усик, він той, хто він є. Я не думаю, що він буде іншим. Тож це буде цікаво, бо потенційно ми матимемо Дюбуа, який може привнести щось інше до цього реваншу.

Адам Бут

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