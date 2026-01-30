«Моя ціна успіху – це…» Усик розповів, на які жертви йде заради величі
Олександр зізнався, що почивається вдома неначе турист
24 хвилини тому
Фото: Getty Images
Лідер хевівейту Олександр Усик (24-0, 15 KO) розповів, через що пролягає його шлях до вершини боксу. Українця цитує vringe.com:
Моя ціна успіху – це не бачити, як народжуються мої діти, не бути присутніми на їхніх днях народження. Практично, я не живу з ними в одному будинку, а приїжджаю до них як тимчасовий турист. Але щоразу, коли я з ними, я намагаюся якнайбільше провести з ними час, розмовляти з ними, слухати їх, допомагати.
Нагадаємо, що Усик зіграв за Полісся.
