Володимир Кириченко

Колишній претендент на світові титули у надважкій вазі британець Дерек Чісора (36-13, 23 KO) на YouTube-каналі Second Out висловився про майбутній мегафайт за титул абсолютного чемпіона між українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та співвітчизником Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Українська підтримка на «Вемблі»! Офіційний спонсор реваншу Усик-Дюбуа – букмекерський бренд з українським корінням GGBET! Бренд GGBET – партнер легендарних клубів ФК «Динамо» Київ і NAVI, спонсор топових кіберспортивних турнірів на міжнародній арені та знакових подій в світі спорту. Тримай лінію боксу, адже GGBET готує безліч цікавого до поєдинку: спецпропозиції до реваншу, ексклюзивний контент з арени і не тільки. Долучайся до перегляду і вболівань!

«Усик йтиме вперед, а потім відходитиме назад і трохи заплутає його ногами. Він не ходитиме центром рингу. Вусик дуже повільно вийде зі свого кута, потім перестане відходити назад, щоб трохи рухатися».

Як гадаєш, Усик має рухатися, боксувати і триматися подалі від небезпеки чи…?

«Так, він це робитиме. Він робитиме це протягом перших шести раундів. У чому буде складність для Даніеля – він має шукати можливості, але водночас не заплутатися у ногах. Зберігати форму – коли ти її втрачаєш, саме тоді він тебе б'є».

Яка небезпека у бою для Усика?

«Удар у корпус. Все інше прикрите. Він наполегливо тренується, прикривається, тримає руки піднятими. Знаєш, навіть Тайсон Ф'юрі не міг його вдарити, тому що його руки були просто підняті».

За день до поєдинку Дюбуа переважив Усика на 7,4 кг.

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа проведуть реванш 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Чи зможе «Динаміт» побороти непереможного «українського Кота»? Експерти GGBET, офіційного спонсора поєдинку Усик-Дюбуа, віддають перевагу Олександру Усику — коефіцієнт на перемогу 1.27 проти 3.57 на Дюбуа. Тримай лінію боксу і вболівай за нашого чемпіона разом із GGBET!

Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2. Де дивитися онлайн поєдинку

Реклама 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.