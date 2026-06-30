Сергій Разумовський

Менеджер Олександра Усика (25-0, 16 КО) Сергій Лапін заявив, що реванш проти Ріко Верховена наразі не є пріоритетним варіантом для українського боксера. Про це він розповів у коментарі для Sky Sports.

За словами Лапіна, можливість другого бою теоретично існує, однак у команді Усика не впевнені, що такий поєдинок знову викличе великий інтерес у вболівальників.

Реванш з Ріко можливий. Цей варіант можна розглянути, але тієї новизни, яка була перед першим боєм, не буде. Ми не впевнені, що вболівальникам цікаво це знову бачити. Сергій Лапін директор команди Усика

Перший поєдинок між Усиком і Верховеном завершився перемогою українця нокаутом в 11-му раунді. Водночас бій виявився непростим для Усика: протистояння було напруженим, а оцінки суддів до вирішального моменту залишалися дуже близькими.

Після бою Ріко Верховен також подавав протест, що лише підкреслило суперечливість і конкурентність поєдинку.