В Усика озвучили чітку позицію щодо потенційного реваншу з Верховеном
Із ким же буде last dance
близько 2 годин томуПідписатися в
Менеджер Олександра Усика (25-0, 16 КО) Сергій Лапін заявив, що реванш проти Ріко Верховена наразі не є пріоритетним варіантом для українського боксера. Про це він розповів у коментарі для Sky Sports.
За словами Лапіна, можливість другого бою теоретично існує, однак у команді Усика не впевнені, що такий поєдинок знову викличе великий інтерес у вболівальників.
Реванш з Ріко можливий. Цей варіант можна розглянути, але тієї новизни, яка була перед першим боєм, не буде. Ми не впевнені, що вболівальникам цікаво це знову бачити.
Перший поєдинок між Усиком і Верховеном завершився перемогою українця нокаутом в 11-му раунді. Водночас бій виявився непростим для Усика: протистояння було напруженим, а оцінки суддів до вирішального моменту залишалися дуже близькими.
Після бою Ріко Верховен також подавав протест, що лише підкреслило суперечливість і конкурентність поєдинку.