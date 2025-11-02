Денис Сєдашов

Батько чемпіона світу з боксу Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Джон Ф’юрі висловився про перспективи британця Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) у можливому бою проти Олександра Усика (24-0, 15 KO).

В інтерв’ю Boxing King Media Ф’юрі-старший заявив, що поки що Вордлі не готовий виходити в ринг проти українця.

Якби я був менеджером Фабіо, не дозволив би йому битися з Усиком зараз. У боксі є рівні, і він поки не досяг потрібного. Усик — дуже хитрий боєць із колосальним досвідом, а Фабіо навіть не мав аматорської кар’єри. Джон Ф'юрі

Водночас він додав, що у Вордлі є потенціал стати чемпіоном світу в майбутньому:

Якщо обрати правильний момент, він може піднятися на вершину. Усик не буде вічно. Коли Фабіо набере досвід і отримає ще кілька перемог, тоді прийде його час. Джон Ф'юрі

Ексчемпіон світу назвав головну складність для Усика у поєдинку з Вордлі.