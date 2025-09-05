Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) у розмові з журналістом Браяном Мазиком заявив, що готовий на «100%» прийняти виклик від популярного боксера та блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

Поки що ніяких офіційних пропозицій не надходило, але якби такий бій став реальністю — я б без вагань погодився. Він йде своїм шляхом у бізнесі, хоча це нетрадиційний спосіб здобути славу і гроші. Деонтей Вайлдер

Американець також підкреслив, що хотів би «показати Полу справжній бокс» і навіть запропонував назву для потенційного шоу — «Перевірка реальності».

Джейк Пол може завершити кар'єру після бою з Джервонтою? Відповів сам ютубер.