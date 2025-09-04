«Вік — лише цифра». Вайлдер не збирається завершувати кар’єру
Американець хоче боксувати ще десятиліття
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) в інтерв’ю The Ariel Helwani Show повідомив, що не збирається завершувати кар’єру найближчим часом і планує залишатися у професійному боксі ще як мінімум десятиліття.
Я у цьому бізнесі з 21 року і лише зараз відчуваю, що по-справжньому увійшов у ритм. У мене немає вигоряння — почуваюся чудово. Вік — це лише цифра, і він не має визначати, як жити далі.
Красюк розповів, чому Усику більше нецікавий Вайлдер.
