Вайлдер після битви з Чісорою кинув виклик на бій Джошуа
Американський ветеран не хоче зупинятися
близько 3 годин тому
Деонтей Вайлдер / Фото - ВВС
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) викликав на поєдинок ексволодаря титулів у хевівейті британцю Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
Після перемоги над Дереком Чісорою Вайлдер пройшов повз Джошуа. Деонтей звинуватив Ентоні в тому, що той уникає його, і прямо на місці закликав провести бій.
«Давай зробимо це. Він страшенно наляканий».
36-річний Джошуа останній бій провів у грудні минулого року, нокаутувавши Джейка Пола.
Нагадаємо, на минулих вихідних Вайлдер переміг Дерека Чісору рішенням суддів.
