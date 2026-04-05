Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 KO) підбив підсумки свого переможного поєдинку проти Дерека Чісори (36-14, 23 KO). Бронзовий бомбардувальник успішно повернувся в ринг, здолавши претендента на титул IBF. Слов наводить ВВС.

Американець віддав належне супернику, назвавши його справжнім воїном. Вайлдер зазначив, що отримав задоволення від перебування на рингу.

Я почуваюся добре, слава Богу, тому що без Нього нічого неможливо. Дерек – воїн, він лев. Я прийшов битися. Багато хто кидає на мене бруд, але не можна кидати бруд на обраного. Ти став свідком того, що таке сила, слава і доля. Хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні ввечері.

Який чудовий бій був, хочу подякувати Дереку. Сьогодні було дуже весело, я чудово провів час на рингу. Дерек зробив багато хороших випадів, але для короля це було дрібницею. Це було дуже весело, мені потрібно було зцілитися, але я повертаюся і ставатиму краще кожного разу. Яка весела ніч.