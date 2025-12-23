Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) заявив, що не збирається завершувати кар’єру найближчим часом і планує виходити в ринг ще близько десяти років, передає BoxingScene.

За словами 40-річного американця, вік не є вирішальним фактором, якщо спортсмен залишається активним і уважно ставиться до свого тіла. Вайлдер наголосив, що проблеми починаються лише тоді, коли людина психологічно здається і дозволяє цифрам у паспорті керувати собою.

«Мені залишилося ще років 10, крихітко, мені ж всього 40, чувак. Бачите, ось у чому проблема з віком. Люди не розуміють, що їм потрібно взяти себе в руки». Деонтей Вайлдер

Окремо боксер торкнувся теми фінансової незалежності. Він зазначив, що вже досяг стабільності, яка дозволяє не думати про гроші, але при цьому залишається повністю мотивованим працювати далі. Вайлдер підкреслив, що бокс ніколи не був його мрією — він прийшов у спорт заради доньки, яка з народження потребувала дорогого лікування, і виконав свою місію.

Американець також запевнив, що зараз почувається навіть краще, ніж раніше, і пообіцяв показати «оновлену версію» себе в ринзі. Він переконаний, що 40 років — це не кінець, а етап, на якому важливо змінювати підхід до тренувань, харчування та відновлення.

Вайлдер додав, що нинішній період життя є для нього особливо важливим не лише через можливі великі бої, а й через внутрішні зміни та психологічний баланс, до якого він прийшов.

Нагадаємо, Вайлдер розповів, що він був у важкому психологічному стані, але повернувся в бокс.