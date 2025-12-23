Олег Гончар

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) розповів, що після серії невдач був у «божевільному стані», але повернувся до норми і тепер почувається добре.

Вайлдер пояснив: психологічні проблеми керують усім. Якщо ти подумки десь далеко — це кінець. Деякі не знають, як повернутися, коли світ валиться після невдач.

«Ховаєшся — програєш у житті. Можна програвати битви в кар’єрі, але не війну в житті, бо тоді ти мертвий». Деонтей Вайлдер

Вайлдер має 4 поразки в останніх 6 боях, зокрема нокаут від Паркера. Останній бій — перемога над Герндоном у червні.

Нагадаємо, Вайлдер знайшов іншого суперника замість Усика.