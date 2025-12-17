російський боксер Єгор Мехонцев, який наразі є останнім бійцем, який перемагав об'єднаного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), поділився своєю думкою щодо того, як Деонтею Вайлдеру (44-4-1, 43 КО) слід діяти в можливому поєдинку проти українця.

Цитує Мехонцева boxingnewsonline.net.

«Я пораджу йому рухатися різко, швидко, робити ставку тільки на швидкість. Вайлдер – великий і сильний хлопець. Якщо ти хочеш перемогти, тобі потрібна висока швидкість. Тобі необхідна швидкість, як в Усика.

Якщо ти викинеш удар по корпусу – він упаде. Усик не любить удари по корпусу. Подивіться мій аматорський бій із ним – він не любить удари по печінці».