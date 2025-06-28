Вайлдер прокоментував першу перемогу за 3 роки: «Це новий початок»
Деонтей радий можливості знову боксувати
близько 1 години тому
Фото: SHOWTIME
Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) висловився про перемогу над Тайрреллом Герндоном (24-6, 15 KO). Слова американця наводить fightnews.info:
Я почуваюся чудово. Герндон був твердим хлопцем. Я ціную виконану роботу. У мене було багато часу, щоб зібратися у психологічному, фізичному та емоційному плані. Для мене це був довгий шлях. Я просто радий знову повернутись на ринг.
Знаю, що я не дав усім те, що вони дійсно хотіли побачити, але по ходу справи ми ставатимемо кращими. Це новий початок для мене. Я ставатиму все краще і краще – я вам це обіцяю.
Деонтей зізнався, що багато разів думав про завершення кар’єри.
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