Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 KO) висловився про свій психологічний стан. Слова американського панчера наводить fightnews.info:

Я багато разів думав про завершення (кар’єри). Але саме поразки від Чжилея і Паркера багато в чому допомогли мені зрозуміти, що, чорт забирай, відбувається зі мною. Це була вже не та людина. Це не був Деонтей. Все було негаразд. Усередині рингу і поза ним відбувалася купа всього. Мені довелося звернутися до спортивного психолога. Все було так погано.

Але я не з тих, хто тікає від проблем чи соромиться зізнатися у чомусь. Мені довелося піти до спортивного психолога, щоб зібрати свій розум докупи, відновити все, тому що те, що зі мною відбувалося знову і знову, з року в рік, – це був ефект доміно. І ти починаєш це помічати, коли ті, хто казав тобі у вічі, що люблять тебе… Коли вони бачать, що ти вже не на піку, коли з тебе більше нема чого взяти – ось тоді ти бачиш їхні справжні обличчя. І тоді починається справжня битва.