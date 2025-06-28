Олег Шумейко

Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) виграв перший поєдинок з 2022 року, коли відправив у нокаут у першому раунді Роберта Хеленіуса.

У Вічіті, штат Канзас, США, американський нокаутер завоював перемогу технічним нокаутом над Тайрреллом Герндоном (24-6, 15 KO). Бій проходив без великої кількості подій. У Вайлдера непогано працювала ліва рука, а от вбивчу праву донести ніяк не вдавалося. Незважаючи на це, Деонтей двічі відправив суперника на настил у другому та шостому раундах. У сьомому раунді рефері вирішив завершити побиття Герндона, який вже довгий час знаходився просто у режимі виживання.

Деонтей зізнався, що багато разів думав про завершення кар’єри.