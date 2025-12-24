Вайлдер замість Усика задумується про поєдинок з росіянином
Деонтей привітав гассієва з перемогою над Пулєвим
20 хвилин тому
Фото: PBC
Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 KO) в інтерв’ю The Ring зізнався, що не проти провести поєдинок з муратом гассієвим (33-2, 26 KO):
Мої вітання гассієву. Думаю, що в нас вийшов би неймовірний бій. У нього пройшов чудовий лівий хук (у бою з Пулєвим). Хитрий такий удар.
Нагадаємо, що Вайлдер також веде переговори про поєдинок з Олександром Усиком.
Поділитись