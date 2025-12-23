Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC американець Деонтей Вайлдер поділився емоціями після того, як дізнався про бажання непереможного українця Олександра Усика провести з ним бій. Слова наводить Ready to Fight.

Серце колотилося, і не лише через сам факт можливого бою. Річ у самому шансі. У тому, що Усик дивиться на мене і каже: «Я хочу з тобою битися». Неважливо, з якої причини — Олександр сказав, що хоче зі мною дратися, і це для мене дуже важливо.

Це величезна можливість. Йдеться про шанс завоювати чемпіонські пояси. Коли цей бій відбудеться — він змінить моє життя. Я знову потрясу світ.

Приємно, коли хтось пам’ятає про тебе. Тож повага до нього — це показує, який Олександр за характером.