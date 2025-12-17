Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 KO) заявив, що готовий побитися з Дереком Чісорою (36-13, 23 KO). Американця цитує vringe.com:

Дереку Чісора, якщо ти цього хочеш, ти можеш це отримати. Це точно. Можливо, це буде мій бій розминки. Побачимо, що люди про це подумають.

Ми мали битися багато років тому, але в мене тоді виникли юридичні проблеми, через які я не міг виїхати з країни. Цей бій мав відбутися, але не відбувся. Тепер з'явилася можливість, і це означає, що він може нарешті статися.