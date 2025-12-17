Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) для Boxing Social відповів на питання про можливий бій з володарем титулу британцем WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Чи має для тебе значення знову стати чемпіоном світу? Бо ти вже це зробив – ти в історії, навіть якщо більше не битимешся. Усик сказав: «Послухай, ми можемо поговорити. Ми можемо провести цей бій». Але Фабіо Вордлі, хлопець з поясом, і багато бійців, здається, мають плани на цей момент. Хіба ти не міг би піти цим шляхом і сказати: «Послухай, ми з Фабіо – два нищівні панчери, де ти можеш моргнути і все пропустити». Це був би хороший бій.

«Це також величезний шанс. Зараз відбувається багато речей, і я не хочу розповідати секрети щодо того, що відбувається. Але є великі можливості для мене, і я просто дякую Богу. Я просто дуже дякую йому за те, що дав мені можливість і благословив. Психологічно я був розбитий. Розумієте? Фізично я все ще був тут, але ментально я просто не міг впоратися з такою кількістю справ через відволікаючі фактори, через зовнішню драму, через сімейні справи, через різні речі. А це небезпечний бізнес, де потрібно залишатися зосередженим. Коли ти займаєшся боксом, ти повинен дихати, їсти й спати. Ти не можеш зосереджуватися на всьому іншому, інакше тебе вб’ють».

Вордлі говорив, що із задоволенням прийняв би бій з Деонтеєм.

Раніше Вайлдер заявив про початок переговорів про поєдинок з Усиком.