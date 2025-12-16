Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) прокоментував новину про запланований бій між Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), який має відбутися у 2026 році.

В інтерв’ю виданню Seconds Out американець зізнався, що наразі не береться прогнозувати результат майбутньої зустрічі, однак очікує на видовищне протистояння.

Загалом це має бути цікавий бій. Поки що не знаю, хто переможе — я ще не до кінця це усвідомив. У мене зараз вистачає власних проблем, але якщо подивитися на ситуацію збоку, то, коли цей поєдинок відбудеться, він буде справді захопливим. Деонтей Вайлдер

