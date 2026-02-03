Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBO та WBA, британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO), відреагував на чергову порцію звинувачень з боку свого колишнього суперника Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO). 39-річний американець заявив, що «Циганський король» діяв нечесно під час їхньої очної трилогії. Слова наводить World Boxing News.

Ф’юрі закликав Вайлдера припинити шукати виправдання поразкам, навівши як приклад власне ставлення до невдач у поєдинках проти українця Олександра Усика (24-0, 15 КО). Британець підкреслив, що попри втрату титулів, він не дозволяє собі звинувачувати опонентів у махінаціях.

У двох останніх боях [з Усиком] я не досяг бажаного результату. Але ви ж не чуєте від мене скарг і ниття, ніби хтось шахраював. Немає сенсу плакати над розлитим молоком. Тайсон Ф'юрі

