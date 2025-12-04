Вайт не вірить, що бій з Джейком Полом може підготувати Джошуа до Ф’юрі
Ділліан вважає, що поєдинок з блогером суто про гроші
близько 5 годин тому
Фото: Matchroom / MVP
Колишній претендент Ділліан Вайт (31-4, 21 KO) висловився про бій Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола на тлі потенційного поєдинку AJ з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Британця цитує vringe.com:
Джошуа б'ється з Джейком Полом – це грошовий бій, але він ніяк не допоможе йому повернути впевненість, якщо потім збереться виходити проти таких, як Ф'юрі. Йому потрібно повернутись до справжнього боксу.
