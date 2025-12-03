Майк Тайсон — номер один: Ентоні Джошуа озвучив топ-5 своїх кумирів
Британець назвав боксерів, які найбільше вплинули на його кар’єру
близько 10 годин тому
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) в інтерв’ю для Fight Hype поділився своїм рейтингом найкращих боксерів надважкої ваги в історії.
Звичайно, Джо Луїс, Мухаммед Алі… Але я не хочу називати лише класичних важковаговиків. Для мене номер один — Майк Тайсон. Еммануель Стюард казав, що небагато бійців зростом 190 см боксували так, ніби вони 175 см, і щоб суперники такого самого зросту крутили головою, коли він виходив у чорних шортах.
За його словами, Тайсон став іконою покоління не лише через техніку та силу, але й завдяки унікальній енергії та психології.
Мені подобається Джим Корбетт, тому що він навчив мене важливості піару та маркетингу, а також того, як правильно будувати свій образ у надважкій вазі.
