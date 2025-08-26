Олег Гончар

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) заявив, що не планує завершувати кар’єру після поразки нокаутом у першому раунді від співвітчизника Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО). Про це він розповів Sky Sports.

«Моя історія на цьому не зупиняється. Я можу поступитися в бою, але не втрачу того вогню, що мене сформував. Дякую всім, хто був поруч у перемогах і поразках. Я обов’язково повернуся». Ділліан Вайт

36-річний Вайт, який раніше претендував на титул WBC, програв два з останніх п’яти боїв, включно з поразкою від Тайсона Ф’юрі в 2022 році.

Як повідомлялося, майбутнє Вайта під питанням, оскільки промоутери Едді Хірн і Френк Воррен сперечаються про завершення кар’єри боксера.

Також раніше тренер Вайта повідомив, що Ділліан травмувався перед боєм проти Ітауми.