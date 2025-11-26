Британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) поділився баченням своєї подальшої кар’єри та пояснив, чому наразі прагне зустрічатися з більш досвідченими суперниками.

За словами 19-річного таланта, він хоче вийти в ринг проти старших і титулованих боксерів, поки ті ще виступають на високому рівні. Слова наводить Boxing News 24.

Хочу зосередитися на боях зі старшими, поки вони активні. Молодші — Річард Торрес, Теремоана — все одно будуть у грі через п’ять років, і я тоді зможу дістатися до них.

Вже за п’ять років багато хто з нинішніх топів, кому вже за 30, завершить кар’єру. А Торрес, Теремоана, Джастіс Хуні — всі ще будуть тут. Дайте мені спершу побитися з досвідченими, а вже потім — з молодими. І коли ми всі пройдемо цей шлях, будемо зустрічатися з наступним поколінням.