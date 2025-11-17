Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу Девід Хей заявив, що в надважкій вазі є боксер, який володіє найпотужнішим ударом серед усіх сучасних тяжів. За його словами, мова про американця Деонтея Вайлдера.

В інтерв’ю каналу iFL Хей зізнався, що саме Вайлдер завдав йому найсильнішого удару у кар’єрі — навіть порівняно з Володимиром Кличком.

Я справді вважаю, що він має найсильніший удар у надважкому дивізіоні. Це може звучати перебільшено, але ситуація була такою: Вайлдер влучив у мене під час спарингу, а Кличко бив по підборіддю в 10-унцових рукавичках. Проте удар Вайлдера я відчув значно сильніше — хоч він прийшовся по маківці, у 18-унцових рукавичках, та ще й у той момент на мені був шолом. Це навіть не був чистий удар, радше ковзний, але його сила вразила мене. Тоді я й подумав: цей хлопець здатен зробити щось серйозне. Девід Хей

