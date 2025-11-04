Вайлдер: «Наступний рік буде дуже насиченим»
Деонтей розповів, що наступний рік включає серію важливих поєдинків
30 хвилин тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер анонсував активний 2026 рік у кар’єрі.
У нещодавньому інтерв’ю стримеру N3on боксер розповів, що вже підписав контракт на бій, який відбудеться у січні, і натякнув на серію важливих поєдинків.
У мене є дещо на підході. Ми готуємося до січня. Поки не можу розкривати подробиці, але це точно відбудеться. Наступний рік буде дуже насиченим, і я з нетерпінням його чекаю… Все, що можу сказати, — це подвійний успіх. Поїхали.
Менеджер Вайлдера: «Ми б побилися з Усиком, якщо змогли б його отримати».
Поділитись