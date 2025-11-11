«Його права рука — зброя масового ураження». Боб Арум — про Деонтея Вайлдера
Промоутер назвав ексчемпіона світу WBC найпотужнішим панчером сучасності
близько 1 години тому
Легендарний промоутер Боб Арум порівняв силу удару американського боксера Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO) з легендарним Джорджем Форманом і зробив гучну заяву.
В інтерв’ю BT Sport Арум назвав колишнього чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі «найпотужнішим панчером з часів Формана».
Вайлдер — боксер одного прийому. Він не надто технічний, навіть, сказав би, жахливий боксер. Але в нього є одне унікальне знаряддя — його потужна права рука. На мою думку, це найсильніший удар, який я будь-коли бачив, принаймні з часів Джорджа Формана.
