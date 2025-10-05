Веліковський програв бій на шоу у Польщі
Це друга поразка поспіль для українського середньоваговика
близько 2 годин тому
Андрій Веліковський / Фото - Facebook
Український боксер другого середнього дивізіону Андрій Веліковський (21-3-3, 14 КО) програв бій кубинцю Іхосвані Гарсії (15-0, 10 КО) на вечорі боксу в Закопаному (Польща).
За підсумками восьмираундового поєдинку судді одноголосно віддали перемогу Гарсії: 78-73, 77-74, 76-75.
Для Великовського це друга поразка поспіль – у грудні 2022 року Андрій поступився Ослейсу Іглесіасу (14-0, 13 КО).
