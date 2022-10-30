Ортіс: «Як тільки я засмучу Ломаченка, ми проведемо бій з Хейні»
«Велике спасибі Богу, Ісусу Христу, команді, батькові, менеджеру». Ломаченко про бій з Ортісом
Українець розповів, що його мотивувало вирвати перемогу
30 жовтня 10:06
Ортісо - Ломаченко / Фото: ESPN
Екс-чемпіон світу в трьох дивізіонах українець Василь Ломаченко (17-1, 11 КО) прокоментував свою перемогу над американцем Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО).
«Я щасливий. Щасливий, що повернувся на ринг і влаштував це відмінне шоу. Вдячний своїм фанам за підтримку. Хочу сказати велике спасибі Богу, Ісусу Христу, моїй команді, моєму батькові, моєму менеджеру – всій моїй команді, сім'ї.
Я говорив до бою, що Джемейн Ортіс – топовий боєць, який розуміє бокс».
Про зміну стійок Ортіса.
«Ми готувалися до цього бою, я це знав. Він завжди це робить по ходу поєдинку, так що для мене це не стало сюрпризом».
Про мотивації в чемпіонських раундах.
«Ви знаєте, що мене мотивує. Чотири пояси».
Нагадаємо, раніше опублікували фото суддівських записок за підсумком поєдинку Ломаченко – Ортіс.
Відео повного бою Ломаченко – Ортіс.
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