Верховен — про бій з Усиком: «Хочу стати чемпіоном світу»
Бій кікбоксера і боксера відбудеться 23 травня
близько 3 годин тому
Нідерландський боєць Ріко Верховен поділився деталями підготовки до поєдинку проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Претендент наголосив, що його тренувальний табір проходить під керівництвом досвідченого фахівця Пітера Фʼюрі. Слова наводить Pro Boxing Fans.
Пітер Ф’юрі — один із найкращих тренерів. У нього є величезний багаж знань у боксі, і він буквально передає мені все, що знає. Я дуже вдячний за це і вчуся щодня. Але зараз я не думаю про те, що буде потім. Для мене важливо не те, що буде далі — важливо те, що зараз. А зараз я хочу стати чемпіоном світу.
Нагадаємо, свій наступний бій Олександр Усик проведе 23 травня в Єгипті. Суперником українця стане зірка кікбоксингу Ріко Верховен.
Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед поєдинком у Єгипті.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04