«Він впаде»: Верховен пообіцяв нокаутувати Усика одним ударом
Поєдинок пройде 23 травня
17 хвилин тому
Нідерландський боєць Ріко Верховен поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО). Під час пресконференції в Лондоні нідерландець зробив акцент на своїй перевазі в габаритах та заявив про готовність завершити бій достроково.
Коли я поцілю своїм найкращим ударом, звісно, він впаде. У нас 20 кг різниці. Він — розкачаний важковаговик. Я — природний надважковаговик. У цьому полягає різниця. Це те, що станеться, коли я чисто завдам свого найкращого удару. А якщо ні, ми збираємося перемогти.
Бій заплановано на 23 травня у Гізі (Єгипет).
Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед поєдинком у Єгипті.
