Денис Сєдашов

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прокоментував майбутній поєдинок проти Олександра Усика (24-0, 15 КО). Під час пресконференції він зазначив, що цей бій став можливим лише завдяки бажанню обох бійців вийти за межі звичних стандартів.

За словами Верховена, запорука успіху в будь-якому виді спорту – це повна самовіддача та певна частка азарту. Він підкреслив, що поєдинок з Усиком – це не просто черговий вихід у ринг, а масштабна подія, що об'єднує фанатів боксу і кікбоксингу.

Те, чим ми займаємося, вимагає певної частки «божевілля». І це стосується не лише мене, а будь-якої професії. Щоб чогось досягти, треба бути справжнім фанатом своєї справи, бути на ній буквально зацикленим. Я саме такий. Все, що я роблю, я намагаюся довести до ідеалу, щоб це повністю відповідало моєму баченню. Мені подобається цей драйв, я працюю з величезною пристрастю. Дуже радий бути тут і вдячний Олександру Усику за таку можливість. Як він правильно зауважив — зараз він робить те, що хоче сам. Олександр відкрито прийняв цей виклик, бо це щось нове та неординарне. Ми пропонуємо інший погляд на бойові мистецтва, об’єднуючи два різні світи — кікбоксинг та бокс. Ріко Верховен

Бій відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. Олександр востаннє виходив у ринг у липні минулого року, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у поєдинку за титул абсолютного чемпіона у хевівейті.

