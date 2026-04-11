Льюїс про — Усика: «Я не думаю, що хтось може його побити»
Наступний бій українець проведе 23 травня
близько 2 годин тому
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова наводить Pro Boxing Fans.
Легендарний британець переконаний, що наразі немає суперника, здатного завдати українцю першої поразки.
Я не знаю другого хлопця, але знаю, що Усик ніколи не програвав. Тому я просто дивлюся на нього. Я не думаю, що прямо зараз хтось може його побити.
Наступний бій Усика відбудеться проти Ріко Верхувена запланований на 23 травня в Єгипті.
