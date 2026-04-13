Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) для Fight Hub TV заявив, що переміг у першому поєдинку з діючим володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Я вважаю, що ти виграв перший бій.

«Багато людей думали, що я виграв. Багато хто вважав, що це був рівний бій, але я не… Я не заслуговував на дві поразки.

Але що є – те є. Нема сенсу плакати над розлитим молоком. Це вже в минулому. І це було давно.

У 2024-му я просто виграв бій, розумієте, про що я?».

Нагадаємо, Усик та Ф’юрі зустрічалися один з одним двічі – спочатку у травні 2024-го, а потім у грудні. У першому випадку українець переміг роздільним рішенням (115-112, 114-113, 113-114), а у другому одноголосним (тричі 116-112).

На минулих вихідних Фʼюрі перебоксував росіянина Махмудова на шоу в Лондоні.