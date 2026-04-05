Денис Сєдашов

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен поділився деталями тренувального процесу перед поєдинком проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 KO). Боєць наголосив на значній різниці між видами спорту та складності адаптації до 12-раундового формату. Слова наводить DAZN Boxing.

За словами Верховена, перехід із кікбоксингу в професійний бокс вимагає колосальної витривалості та зміни тактичного малюнка бою.

Тренуюсь як скажений. Справді вкладаю дуже багато роботи, бо це величезний перехід. Ми переходимо з кікбоксингу в бокс. З п’яти чемпіонських раундів — до дванадцяти. Тож цей перехід — так, він неймовірний. Дуже масштабний. І для мене зараз, роблячи це й занурюючись ще глибше, ніж раніше, це як повністю поринути в щось нове. Тепер я ще більше відчуваю, що бокс — це справжнє мистецтво. Зазвичай все дуже швидко: п’ять раундів — бах-бах — і кінець. А тут 12 раундів. У тебе є весь цей час, щоб намалювати свій шедевр. Чи буде в мене весь цей час? Сподіваюся. Дуже сподіваюся, бо якщо я його торкнуся, він впаде. Але будемо мати надію, що ми пройдемо всі 12 раундів і просто отримаємо від цього задоволення. Ріко Верховен

Нагадаємо, бій Олександра Усика проти Ріко Верхувена відбудеться 23 травня у Єгипті.

Усик — про шоу в Єгипті: «У Гізі буде дуже сильний андеркард».

