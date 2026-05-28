Денис Сєдашов

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що наступним опонентом володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) стане німецький суперважковаговик Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО). Повідомляє WBC.

За словами очільника організації, непереможений Кабаєл, який володіє титулом тимчасового чемпіона WBC, є обов'язковим претендентом на поєдинок із українським абсолютом. Поєдинок планують організувати до кінця поточного року.

Агіт – тимчасовий чемпіон WBC та обов’язковий претендент на бій з Олександром Усиком. Він заслужив на це. Три роки тому він брав участь у цьому грандіозному поєдинку у важкій вазі в Саудівській Аравії та переміг усіх, включаючи Френка Санчеса, який сам щойно здобув неймовірну перемогу. Бій між Агітом та Олександром має відбутися цього року. Ми його організуємо, а потім побачимо. Маурісіо Сулейман

Нагадаємо, на шо у Гізі Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

