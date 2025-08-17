Відео нокауту в бою Ітауми та Вайта
Британець захистив титули WBO Inter-Continental та WBA International
близько 2 годин тому
Британський проспект надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО), якому всього 20 років. нокаутував у першому раунді досвідченого 37-річного боксера Ділліана Вайта (31-4, 21 КО).
Мозес в цьому поєдинку захищав титули WBO Inter-Сontinental та WBA International, а також виграв вакантний титул Британської Співдружності.
Представляємо відео нокауту в цьому поєдинку:
Нагадаємо, після бою Ітаума заявив, що йому рано битися з Олекандром Усиком, але він готовий до Джозефа Паркера та Агіта Кабаєла.