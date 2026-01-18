Олег Гончар

У німецькому Фленсбурзі під час вечора боксу український надважковаговик Віктор Вихрист достроково переміг представника Північної Македонії Тодорче Цветкова та завоював вакантний титул WBO Inter-Continental.

Поєдинок завершився вже на 15-й секунді першого раунду. Вихрист із перших миттєвостей захопив ініціативу, нав’язав супернику тиск, тримав дистанцію джебом і влучно пробив по корпусу. Після серії ударів Цветков опинився затиснутим у куті рингу, де рефері зафіксував технічний нокаут.

Для Вихриста ця перемога стала 17-ю в кар'єрі та 11 достроковою. При цьому у українця є одна поразка.