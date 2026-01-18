Олег Гончар

У межах вечора боксу в німецькому Фленсбурзі український надважковаговик Віктор Вихрист (17-1, 11 КО) переміг македонця Тодорче Цветкова (14-4, 11 КО) технічним нокаутом у першому раунді та здобув вакантний пояс WBO Inter-Continental.

Бій тривав лише 15 секунд. Вихрист одразу пішов уперед, контролював дистанцію джебом, пробив по корпусу, після чого Цветков опинився в куті рингу.

Рефері підійшов до македонця та запитав, чи готовий той продовжувати поєдинок. Цветков дав зрозуміти, що не може битися далі, після чого бій було зупинено. Частина глядачів відреагувала свистом.

Вихрист здобув перемогу технічним нокаутом у першому раунді.

Це вже 11-й нокаут у професійній кар’єрі українця, завойований пояс WBO Inter-Continental наближає Вихриста до претендентських позицій на світові титули.