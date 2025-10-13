Зірковий боксер назвав головну проблему Ломаченка
Стівенсон очікував, що Лома матиме неперевершену кар’єру у профі
близько 2 годин тому
Фото: Top Rank
Чемпіон WBC Шакур Стівенсон (24-0, 11 KO) у своєму Twitter висловився про кар’єру Василя Ломаченка:
Я гадав, що у Ломаченка складеться приголомшлива професійна кар'єра, але він просто перескочив через стільки багато вагових категорій. А чим вище ти піднімаєшся, тим важче стає!
Нагадаємо, що Стівенсон має провести поєдинок з кривдником Ломи Теофімо Лопесом.