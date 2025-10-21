Олег Гончар

Спортивний журналіст і коментатор Макс Келлерман поділився думкою про спадщину абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) в ефірі InsideRingShow.

Келлерман заявив, що українця часто переоцінюють як історичного супертяжа, але недооцінюють як одного з найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P) усіх часів.

Келлерман наголосив, що резюме Усика в надважкій вазі, хоч і вражає на вершині, виглядає менш насиченим порівняно з легендами. Наприклад, Мохаммед Алі перемагав не лише Фрейзера, Формана чи Лістона, але й таких бійців, як Джеррі Кворрі, Оскар Бонавена, Рон Лайл, Ерні Шейверс і Генрі Купер. Евандер Холіфілд також мав численні перемоги над топовими суперниками, включаючи Рея Мерсера і Майкла Доукса.

На думку Келлермана, Усик не має такого об’ємного списку перемог над топ-10 супертяжами, але його технічна майстерність робить його винятковим у рейтингу P4P. Це порівняння підкреслює унікальність досягнень українця в сучасному боксі.

Нагадаємо, раніше в команді Усика відповіли, чи може відбутися трилогія з Ф'юрі.