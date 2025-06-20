Відомий промоутер озвучив план на протистояння Джошуа – Ф’юрі
Хірн сподівається, що відбудеться 2 поєдинки
близько 2 годин тому
Фото: DAZN
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн назвав план для Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), який виведе AJ на бій з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Слова функціонера наводить boxing247.com:
Ми хочемо битися з Ф'юрі. І план такий, що ми проведемо поєдинок жовтні, листопаді чи грудні, а потім двічі битися з Тайсоном. Або щонайменше один раз. Я не бачу світ, у якому поєдинок Джошуа – Ф’юрі не відбудеться.Головне, щоб AJ вийшов у ринг в кінці року.
Нагадаємо, що бій Джошуа з Ф’юрі може відбутися на Вемблі.