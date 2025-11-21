Відомий тренер дав прогноз на бій Бенавідес – Ярд
Шилдс вважає Девіда одним з найкращих боксерів сучасності
близько 5 годин тому
Іменитий американський тренер Ронні Шилдс висловився про поєдинок чемпіона WBC Девіда Бенавідеса (30-0, 24 KO) з Ентоні Ярдом (27-3, 24 KO). Наставника цитує vringe.com:
Девід буде самим собою. Він б'ється за одним сценарієм. Він іде вперед, але кидає багато ударів. Хоч Ярд і великий панчер, я думаю, він ніколи не бачив нікого подібного до Бенавідеса. Він ніколи не бачив бійця, який вийде і кидатиме комбінації з 10-15-20 ударів за раз. Я не думаю, що він бачив таке. Він має не залежати від своєї моці. Він має бути здатним не відставати від Бенавідеса, щоб виграти цей бій. Він не може кидати один удар за раз і думати, що він нокаутує Бенавідеса, бо таке не спрацює. Бенавідес для мене зараз боєць топ-2 чи топ-3 у Р4Р.
Нагадаємо, що Бенавідес хоче підкорити дивізіон Олександра Усика.