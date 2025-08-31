Володимир Кириченко

Ексволодар титулу у першій середній вазі Тім Цзю (25-3, 18 КО) для The Ring поділився думками про бій абсолютного чемпіона у другому середньому дивізіоні Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Кроуфорд може завдати шкоди Канело. У нього різноманітний арсенал ударів, і він вміє бити так, що суперник цього не бачить. Він може завдати шкоди. На мою думку, судячи з того, як Канело виглядав у своїх останніх боях, Кроуфорд виграє. Раніше я вважав інакше, але тепер бачу, що Канело вже не той боєць, яким був у часи боїв з Геннадієм Головкіним. Так, Канело у формі, але Кроуфорду ще є що доводити. Кроуфорду потрібно просто боксувати й рухатися. У нього є боксерський IQ. Він боєць дуже високого рівня».

Нагадаємо, Кроуфорд в останньому поєдинку, що відбувся 3 серпня 2024 року в Лос-Анджелесі, розділив ринг із представником Узбекистану Ісраїлом Мадрімовим. Бій тривав усі 12 раундів та завершився перемогою американського атлета одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, у свою чергу, в останньому поєдинку, який відбувся 4 травня в Ер-Ріяді, переміг одноголосним рішенням суддів Вільяма Скалла. У результаті Канело повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі.

Раніше стало відомо, хто судитиме бій Альварес – Кроуфорд.