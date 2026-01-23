Олег Гончар

Тренер Ксав’є Міллер в інтерв’ю Lights Out оцінив шанси чемпіона WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) в потенційному бою проти чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Міллер заявив, що безумовно дає Вордлі шанс. Він нагадав, що з віком у надважкій вазі треба бути обережним, бо ніколи не знаєш, коли час мине. Можна пройти повний табір, почуватися ідеально, а на рингу бути ніяким.

«Фабіо — справжній боєць. У нього є характер, серце, рішучість. Він нагадує мені бійців 80-х і 90-х років. Дуже міцний і зробить усе можливе для перемоги. Я знаю Фабіо, бо він був у таборі, коли я працював з Ділліаном. Мені подобається його особистість, його характер. Він добре говорить. І ви бачите — навіть якщо він програє за очками, він завжди вірить, що дістане тебе. Це дуже важлива риса». Ксав'є Міллер

Тренер підкреслив, що багато боксерів мають значно більше досвіду, особливо аматорського. Рідко хтось досягає висот без серйозної аматорської школи. Коли ж це стається, як сталося з Вордлі, то тренер вважає, що це треба вітати.

Нагадаємо, раніше Фабіо Вордлі висловився щодо бою з Тайсоном Ф'юрі.